Династия Чаботаронок: уют в наших домах – результат труда работников ЖКХ
Михаил Аркадьевич приехал на Крайний север из Беларуси сразу после армии. Вспоминает, как в далеком 70-м самолёт приземлился на военном аэродроме в Килпъявре. Как в разгар полярного дня увидел грибников в сопках и очень удивился.
Михаил Чаботаронок, контролёр КПП котельной посёлка Шонгуй: «В автобусе едем, я у сестры спрашиваю: «Мужик овец пасёт?».
- Грибы собирает в камнях.
- А я думал, что это чабан.
В общей сложности на котельной в посёлке Шонгуй Михаил Чаботаронок работает третий десяток лет. Был обходчиком котлов, а выйдя на пенсию, сменил машинный зал на контрольно–пропускной пункт.
Михаил Аркадьевич и сейчас смог бы запустить котлы в работу – вот только на смену старым пришли современные с автоматикой. С таким оборудованием умеет обращаться его сын – Александр.
Александр Чаботаронок, мастер по ремонту котельного оборудования и тепловых сетей посёлков: «В 2004 году поступил в университет, думал, что пойду в водоканал, но пригласили сюда на должность мастера. Втянулся, понравилась теплоэнергетика - дарить людям тепло и уют стало для меня важной жизненной позицией».
Теперь Александр Михайлович по праву носит белую каску инженера и работает мастером по ремонту котельного оборудования и тепловых сетей Кильлдинстроя и Шонгуя. А началась его профориентация на поселковой котельной.
Александр Чаботаронок, мастер по ремонту котельного оборудования и тепловых сетей посёлков: «Было интересно смотреть на эти котлы, а здесь была хоккейная коробка, которую надо было заливать».
Кроме отца и сына в сфере ЖКХ работает много представителей этой фамилии. Трудятся на совесть – ведь их семьи и дети живут в таких же многоквартирных домах, как и все. А погода в доме зависит, в том числе и от их мастерства и верности профессии.