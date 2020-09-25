Династия воспитателей из Снежногорска

В девятом детском саду Снежногорска сильный педагогический состав. С детьми работают опытные воспитатели, логопеды и дефектологи. Более того, создаются педагогические династии дошкольных работников. Об одной из них в канун Дня дошкольного работника рассказывают журналисты из большого ЗАТО

Ирина Сёмина работает в группе коррекционной направленности девятого детского сада Снежногорска с необычными детками. В этом году в настоящем мужском коллективе – с десятью мальчишками.

Ирина Сёмина, воспитатель коррекционной группы МДОУ № 9, г. Снежногорск: «Когда начинали, то было трудно, потому что специфика таких детей незнакома. Мы прошли курсы, периодически повышаем квалификацию, но дети с каждым годом сложнее. Конечно, нужно очень много читать, очень много понимать. Сейчас многое уже происходит интуитивно. Сложно было и с родителями… Каждый год приходится находить новые подходы».

Детский сад без преувеличений для воспитателя - второй дом. Чего стоит «русский музей», организованный прямо в спальне группы. Конечно, заслуга это и коллег Ирины Борисовны, ведь все педагоги, возвращаясь из отпуска, привозят сувениры – сокровища старины.

Ирина Сёмина, воспитатель коррекционной группы МДОУ № 9, г. Снежногорск: «Этот сундук нашли на мусорке. Муж моей коллеги, художник, нашёл, разукрасил».

И так, подчеркнула Ирина Борисовна, во всём: только взаимодействуя друг с другом можно продуктивно делать свою работу.

С особенными детками Сёмина работает 10 лет, больше 40 лет в детском саду. Начинала нянечкой, а потом окончила педучилище. Хорошего педагога из неё сделала родная тётушка, которая сама трудилась в дошкольном учреждении, а потом преподавала. Да и бабушка ещё в довоенное и тяжёлое послевоенное время посвящала себя воспитанию детей, долгое время, проработав в садике няней. Любовь к детям, считает Семина, это у неё наследственное.