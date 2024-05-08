Династиям 100 лет! Итоги конкурса «Энергия поколений» подвели в компании «Мурманэнергосбыт»

В нём принимали участие 28 трудовых династий. Главным критерием отбора стало количество лет, которые представители фамилий сообща проработали на предприятии. Совокупный стаж у рекордсменов составил 100 лет.

На предприятии АО «Мурманэнергосбыт» трудится более 3,5 тысячи человек. И хотя в этом году компании исполнится всего 15 лет - она объединяет коллективы с богатой историей. Это и «ТЭКОС» , и Кандалакшская и Североморская теплосети.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «У нас оказалось много династий с суммарным стажем работы более 100 лет. Это удивительно и почётно, что дети и внуки идут работать в «Мурманэнергосбыт», значит, я всё-таки, как руководитель, добиваюсь того, что предприятие становится современным, что к нам приходят молодые профессионалы. А мы всегда этому рады».

На котельных, в химических лабораториях, в транспортных цехах - в каждом из подразделений предприятия нашлись семьи, в которых трудовая эстафета передаётся от поколения к поколению. Например, в династии Огоньковых из Североморска.

Династия Огоньковых: «Моя фамилия Огоньков. Это мой отец Павел Николаевич, а меня зовут Паша. Работаю дежурным электромонтёром, а проще – электрик. Обслуживаю оборудование. Папа - начальник смены, диспетчер следит за всем районом. Мама у нас дома, а на смене – химлаборантом работает».

Приехать на торжественную церемонию смогли не все. Кто-то продолжил нести вахту.

Династию Скибинских представлял её основатель Вячеслав Францович - начальник Молочнинского участка.

Вячеслав Скибинский, основатель династии: «Для меня приоритет - это действительно комфорт и тепло для людей в домах, где они живут».

За свой самоотверженный труд каждая из 28 династий - участников конкурса «Энергия поколей» - заслуживает почёта и признания. Однако, благодаря голосованию коллег, в финал вышло шесть семей. А победителями в этом году стала семья Остапенко из посёлка Высокий.

Династия Остапенко: «Мама - Людмила Васильевна, лаборант, Остапенко Алексей - сливщик- разливщик. Более 51 года на семью и восемь у сына».

Участникам конкурса вручили Памятные адреса от губернатора Мурманской области. А главным призом стала возможность отдохнуть всей семьей в предгорьях Хибин.