«Динозавр», который дарит нам тепло, или Сварщик из АО «Мурманэнергосбыт»

Журналисты «Арктик-ТВ» посетили котельную АО «Мурманэнергосбыт» в Коле и посмотрели, как трудятся люди, работу которых, порой, не все замечают, но без них сложно представить существование многих предприятий.

Профессию сварщика по праву можно назвать одной из самых востребованных в современном мире: ведь всё, что нас окружает – дома, машины, самолёты, корабли нельзя построить без металла и технологий его соединения.

Дмитрий Пеев, сварщик 5 разряда АО «Мурманэнергосбыт», называет себя «динозавром», так как трудится на предприятии 23 года. Родом он из солнечного Таджикистана, говорит, что Мурманская область встретила его хорошо, да и климат ему подходит. Работу свою любит, и менять её не собирается.

Дмитрий Пеев, сварщик 5 разряда АО «Мурманэнергосбыт: «Здесь мне почему нравится, потому что каждый раз разная работа. Она интересная, поэтому мне есть с чем сравнивать. Я в артели работал, там техникой занимался, её ремонтом, наплавлением, сваркой. Здесь мы делаем котлы, которые дают тепло, горячую воду. Бывает, что вредная специальность, но любая профессия вредная».

Не только вредная, но и опасная, поэтому вопросы соблюдения техники безопасности - на первом месте, а ещё очень ответственность. Сейчас Дмитрий с бригадой выполняют капитальный ремонт котельного оборудования в Кольском районе.

- А по подчерку можно определить работу сварщиков?

- Можно, конечно. Разные чешуйки, человек, может быть, чуть-чуть спешит, сила тока… Это как писать каллиграфию, они разные.

Хоть и подчерк у всех разный, но бригада работает по принципу «один за всех и все за одного». Ведут сварочные работы в самом сердце котельной.

Водогрейный котел сварщики называют «домик». После того, как они сварят все трубы, их работу принимают слесари АО «МЭС», которые работают на Кольской котельной. Они облицовывают его стекловатой - одевают в одежду и получается готовый котёл.

Плановый капитальный ремонт связан с подготовкой котельной к предстоящему отопительному сезону. По сломам руководства, бригада укладывается в срок. Запуск планируется в октябре текущего года и в этом большая заслуга людей в сварочных масках.

Андрей Остапенко заместитель начальника Кольского района АО «Мурманэнергосбыт»: «Без сварщиков не выполняются основные виды работ. Это ремонт котлов и ремонт тепловых сетей, и ремонт оборудования. Для всех этих работ необходимо подключать сварщиков».

Несмотря на то, что работ много, Дмитрий находит время и на личные увлечения. В зимний период катается на сноуборде, квадроцикле, играет в боулинг, участвует в забегах на дистанцию, катается на картинге. Такой активный образ жизни позволяет ему вновь возвращаться на работу в хорошем настроении и трудиться на благо жителей региона.

Благодаря таким людям батареи в наших квартирах остаются тёплыми всю зиму.