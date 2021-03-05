Дипломы об окончании Морской академии получили 10 девушек

В Мурманском государственном техническом университете прошла торжественная церемония вручения дипломов об окончании Морской академии. В этом году выпускниками стали более 50 курсантов, 10 из которых девушки.

Есть у моряков такое поверье, что женщина на корабле обязательно приведёт к беде. Выпускницы института «Морская академия» вот уже много лет доказывают обратное. Валентина Собянина – лучший этому пример. Во время обучения в МГТУ она и в море успела побывать, и на суше по специальности поработать. Но признается, что получать совсем неженскую профессию радиста поначалу не хотела.

Валентина Собянина, выпускница института «Морская академия» МГТУ: «Мы собирались переезжать и тут резко всё сорвалось. Мне нужно было очень быстро куда-то поступать, и я поступила на радиста. Я даже не знала, кто это такой. Когда я узнала, что там одни мальчики и надо носить форму, я очень сильно расстроилась».

Это не помешало Валентине получить красный диплом и патент на изобретение в области радиосвязи. Помимо неё из академии в этом году выпустились ещё 9 девушек. Молодых людей, конечно, в разы больше. Многие из них выбрали морскую специальность, чтобы пойти по стопам своих отцов и дедов.

Егор Исаков, выпускник института «Морская академия» МГТУ: «У меня отец механик, но он мне сказал идти на судовождение, поэтому я и пошёл сюда, сказал, что здесь будет лучше».

Не успели курсанты получить диплом, как их уже пригласили на работу на предприятия региона. Особенно их ждут в рыболовецких компаниях, где нынешний плавсостав постепенно подходит к возрастному пределу. Специалисты нужны и траловому флоту.

Владимир Григорьев, председатель правления НО «Союз рыбопромышленников Севера»: «Молодёжи очень мало, поэтому мы очень большие надежды возлагаем на вот эту смену, на эти выпуски, которые сейчас пойдут. Пытаемся всячески помочь, поддержать университет».

Андрей Гуляев, генеральный директор Мурманского тралового флота: «Мы всё равно курсантов берём и планируем это в будущем делать. У меня тесный контакт с деканатом судоводительского факультета».

Выпускники морских специальностей всегда были востребованы в нашем регионе. Особенно в них нуждаются сейчас, во время устойчивого развития Арктики.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Мурманская область находится на передовой арктической повестки. Большие проекты, которые реализуются в нашем регионе, они, мне кажется, не оставят никого без работы, без применения своих сил. Я думаю, все, кто сегодня выпускается по морской специальности, они так и останутся привержены морю, морской работе».

Сейчас стоит важная задача – вернуть МГТУ былую славу первого вуза в стране для подготовки высококвалифицированных кадров морских специальностей.