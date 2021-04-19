Директор Центра дополнительного образования «Лапландия» Сергей Кулаков подал документы для участия в предварительном партийном голосовании

По итогам праймериз определят кандидатов в депутаты областной Думы.

Четверть века Сергей Кулаков работает в системе образования Мурманской области. Последние 6 лет он руководит центром «Лапландия». И очень хорошо знает потребности современных детей, например, в создание для них необходимой среды, способствующей правильному развитию и воспитанию. Отметим, что Сергей Валентинович впервые собирается принять участие в выборах.

Сергей Кулаков, кандидат в участники предварительного голосования: «Хочу отметить, что наши дети самые замечательные. Для каждого родителя они талантливые. Поэтому хочется сделать, наверное, чтобы наше образование школьное и дошкольное было ещё ярче и краше, здоровее и интересней нашим детям. Чтобы наши дети поступали в нашем регионе и оставались на севере».