Директор и работники вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер задержаны после отравления детей

Директора, повара и официанта вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер задержали после инцидента с отравлением детей. Об этом сообщала старший помощник руководителя Западного межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская.

По данным следствия, работники вагона-ресторана знали о наличии у них норовирусной инфекции, но не сообщили об этом руководству. Директор вагона, в свою очередь, не обеспечила соблюдение на предприятии санитарных норм и не организовала медицинское обследование персонала.

Всем задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, 6 августа от детей, ехавших отдыхать в лагерь на юге России, поступили жалобы на пищевое отравление. 31 пассажира сразу госпитализации в учреждения здравоохранения Белореченска и Апшеронска. А после приезда в Адлер ещё 70 детей были направлены в больницу.