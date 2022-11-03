«Директор школы» на один день, или В снежногорской школе №266 провели День самоуправления

Примерить на себя роль педагогов, пусть всего и на один день, смогли учащиеся одной из школ Снежногорска. Такая ролевая игра поможет в профориентационной деятельности, сплотит ученические коллективы и преподавательский состав, уверены в образовательном учреждении.

Арина и Яна – старшеклассницы. Совсем скоро им предстоит сдать итоговые экзамены, а пока они трудятся над бесконечными домашними заданиями по различным предметам. По словам девушек, им хотелось бы на недолго вернуться в начальную школу, где одна любимая классная мама, которая всегда простит ошибки и поможет. Мечта сбылась – на один день девушки вернулись во второй класс! Правда, в качестве учителей.

Арина Хрисанова, учитель начальных классов-дублёр, школа №266, г. Снежногорск: «На самом деле, это очень сложный вопрос. Но, побыв в их шкуре, поняли, что голос, горло болит, ноги отваливаются, на материал тратишь немало времени… Это тяжело, надо тысячу раз подумать, прежде чем стать учителем».

Но педагоги-дублёры уверяют, что с учениками им повезло. Школьники весьма положительно приняли новых учителей. Залог хорошего поведения – воспитание.

Яна Могильникова, волонтёр, школа №266, г. Снежногорск: «Дети – идеальные, у них прекрасная дисциплина даже при походе в столовую. Были моменты, но ребята быстро успокаивались. Учитель большой молодец, что добился такой дисциплины в классе».

А вот у социальных педагогов работы было невпроворот. Алёна Мещанкина уже пробовала себя в качестве учителя-предметника. А на сегодняшнем Дне самоуправления решила поучится решению конфликтных ситуаций у наставников школьной социальной сферы.

Алёна Мещанкина, социальный педагог-дублёр, школа №266, г. Снежногорск: «Проба подмены учителя у меня уже была. А соцпедагог – это довольно интересная профессия. Надо решать конфликты, с кем-то разговаривать – это интереснее, чем уроки проводить».

Итоги эксперимента подвела «директор школы» на один день Валерия Мазурова. Отметила лучшие моменты и обсудила проблемы, возникшие на Дне самоуправления на педсовете со своими сотрудниками - учителями-дублёрами.

Валерия Мазурова, «директор школы»-дублёр, школа №266, г. Снежногорск: «Были нарушения дисциплины, многие дублёры замещали учителей впервые, поэтому приходилось помогать им, решать многие вопросы».

Такие ролевые игры, как эта, позволяют многим школьникам пройти профориентационную подготовку. 266-я школа Снежногорска выпустила не одно поколение учителей, которые сейчас преподают в образовательных учреждениях всей страны. Кроме того, это своеобразный тимбилдинг сразу для двух коллективов – школьников и педагогов.

Зинаида Румянцева, директор школы №266, г. Снежногорск: «Самое главное это то, что это делает нас дружнее, ответственнее и позволяет нам лучше понимать друг друга».

В следующем полугодии учеников вновь ждёт День самоуправления. Многие уже определились с тем, какого учителя хотелось бы замещать. Для остальных есть время подумать. Также школьникам предстоит методом голосования избрать руководителя своего образовательного учреждения.