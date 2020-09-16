Дискотеки и кинотеатры будут ещё на замке

Дискотеки, кинотеатры, детские развлекательные центры и парки, а так же любые массовые мероприятия - под запретом до 30 сентября. Постановление о продлении ограничений подписала замгубернатора Оксана Демченко.

Это сделано в целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции и обеспечения стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе в осенне-зимний период.

Исключения возможны для мероприятий, которые носят сугубо рабочий характер. Например, совещания, встречи, конференции, связанные с профессиональной деятельностью, а также для социально-значимых мероприятий в муниципалитетах.

Разрешён прокат спортивного инвентаря, туристического снаряжения, детского ассортимента и предметов для отдыха на открытом воздухе при строгом выполнении санитарных требований.