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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.01.23 19:30

Дистанционное мошенничество - бич XXI века! Не попадись!

Более 3 тысяч преступлений с использованием интернета и мобильной связи было зарегистрировано в прошлом году, сообщает УМВД России по Мурманской области.

- Здравствуйте, это сотрудник банка. Мы зафиксировали подозрительную активность по вашей карте, - пожалуй, эта фраза самая популярная в арсенале у мошенников. Но есть ещё один приём, который приводит людей в ступор, а то и в ужас, или даёт во время сориентироваться в ситуации.

Комментарий гражданина: «Мужчина представился следователем прокуратуры, объясняет, что ваша дочь попала в ДТП, она виновница происшествия»…

В мурманское отделение полиции, обратился 76-летний местный житель. Сначала его супруге позвонила якобы дочь, голос был неразборчивым и взволнованным. Сказав пару фраз, разговор оборвался. Затем перезвонили неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов, они описали страшную аварию с участием их дочери и начали рекомендовать срочно перевести деньги для помощи пострадавшим. Пенсионер не растерялся, взял телефон у жены.

Комментарий гражданина: «Он говорит мне, вы будете платить? Объясняет, чтобы дело закрыть надо 900 тысяч рублей пострадавшей стороне. Видимо, родители приехали или кто. Мол они договорились уже. Я говорю, дайте мне дочь услышать. На что я получаю ответ, что она не может говорить сейчас, идёт операция».

Северянин не стал продолжать разговор и положил трубку. Позже выяснилось, что дочь была на работе, с ней всё в порядке.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и не выполнять никаких действий при общении по телефону с неизвестными.

Сергей Колбушков, начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и пдн УМВД России по Мурманской области: «Девяноста девять процентов пострадавших сразу говорят, что они знали о подобных видах мошенничеств из средств массовой информации, от работников правоохранительных органов, от представителей банковских учреждений, но посчитали, что именно в этом случае им говорят правду».

На брифинге в региональном Управлении МВД сообщили об участившихся телефонных махинациях и способах борьбы с ними.

Станислав Сидоров, начальник отделения по раскрытию мошенничества Управления уголовного розыска УМВД России по Мурманской области: «Сейчас набирают обороты так называемые хайп-проекты. Совершается звонок, якобы от инвесторов, предлагают людям заработать дополнительные деньги, вкладывая сбережения в сомнительные проекты. Люди переводят средства, первое время получают прибыль. Их таким способом втягивают. Они берут больше суммы, кредиты… Суммы у пострадавших были такие, что до восьми миллионов рублей переводили неизвестным. Позже на звонки уже не отвечают, деньги теряются».

Хулиганов найти непросто, они действуют чужими руками или работают из других регионов, а то и стран. Но сотрудники полиции и представители банковских учреждений не устают повторять, что особо важные вопросы никогда не решаются по телефону.

Михаил Гетманов, ведущий инженер сектора защиты информации отдела безопасности Отделения банка России по Мурманской области: «Представители банка России также никогда не звонят физическим лицам с каким бы-то ни было вопросом. Любое взаимодействие с физическими лицами у Банка России происходит только через электронную почту, либо обычную почту. Звонков у нас просто нет».

Люди на другом конце провода проходят особую специальную подготовку и знают, как психологически надавить на человека. Поэтому, если вам позвонили и представились сотрудником банка, многофункционального центра, правоохранительных органов и намекают на совершение сомнительных операций, не стоит продолжать разговор, лучше сразу положить трубку, советуют эксперты.

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