Дистанционные программы увеличили число запросов на обучение

Институт дополнительного образования, входящий в структуру МГТУ, – это прекрасная возможность повысить квалификацию, пройти профессиональную переподготовку и даже освоить новую специальность. Особую актуальность это обретает в наши дни, когда пандемия внесла в жизнь свои коррективы, в том числе, в сферу занятости людей.

Стремительно меняющаяся действительность предъявляет новые требования, научно-технический прогресс, всё больше уходящий во Всемирную паутину, создает новые профессии, освоить которые можно гораздо быстрее, чем мы это себе представляем, к примеру, в институте дополнительного образования МГТУ.

Елена Кузнецова, директор института дополнительного профессионального образования: «Институт наш создан в 1996 году. В следующем году у нас будет 25-летний юбилей. Мы обучили более 12 тысяч слушателей. Это разные люди: военнослужащие, увольняющиеся в запас, члены их семей, это работники самых разных предприятий и организаций Мурманской области, сотрудники нашего университета».

Коронавирус внёс свои коррективы и подтолкнул коллектив вуза создать полностью дистанционные программы. Такую форму уже удалось опробовать, всё получилось.

Ксения Добровольская,выпускник института дополнительного образования: «В начале мы посещали лекции очно. Приходили вечером, у нас занимались несколько групп в одной аудитории. На этих лекциях мы все сдружились. А когда пришла эпидемия, мы ушли на дистанционное обучение. Лекции были очень интересные. Преподаватели шли на контакт. Мы все общались через электронную почту».

География обучающихся обширна - от Калининграда до Сахалина, основные специальности тоже самые разные. Есть здесь и программы, разрабатываемые по заказу работодателей, в том числе, под промышленных гигантов страны. Дипломы, которые выдают здесь, государственного образца, их, как и положено, вносятся в федеральный реестр.

Елена Кузнецова, директор института дополнительного профессионального образования: «Люди, получающие или имеющие среднее профессиональное образование, или высшее образование, могут получить диплом о профессиональной переподготовке. Это диплом, который даёт новую квалификацию, новую профессию. Эти программы разработаны в соответствии с действующими профстандартами. Либо это диплом, дающий право на ведение новой профессиональной деятельности».

Дистанционные программы увеличили число запросов на обучение. Не всему, конечно, можно научить онлайн, есть специальности, требующие практических занятий непосредственно с преподавателями в мастерских или лабораториях.