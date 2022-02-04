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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.02.22 19:30

Дистанционный приём с северянами провела сенатор Татьяна Сахарова

Личный приём граждан в общественной приёмной – событие регулярное. Но именно эта неделя была посвящена социальной тематике. И завершила её сенатор Татьяна Сахарова, общаясь с северянами по самым волнующим темам.

Татьяна Сахарова, сенатор РФ от Мурманской области:  «Каждая такая встреча - это найти какой-то новый, может быть, пробел в законодательстве, поднять какую-то тему, которая носит системный проблемный характер и её решить. И конечно, самое главное, рассказать другим людям о решении таких вопросов. Потому что, как правило, с одним и тем же вопросом обращаются достаточное количество людей».

Например, сейчас остро обсуждается вопрос необходимости изменения законодательства, связанного со строительством спортивных площадок на территории Арктической зоны.

Татьяна Сахарова, сенатор РФ от Мурманской области: «У нас есть свой арктический ландшафт, климатические условия и есть ряд подходов, которые невозможно растянуть на более длительный период, когда речь идёт о привлечении подрядчиков для строительства. Мы не можем уходить в сентябрь, октябрь, это сделать сложно, потому что уже лежит снег. И порой, покрытие, которое используется, его в зимний период класть нельзя».

Решение такого вопроса требует качественной проработки. Также на приёме с сенатором обсуждались темы обеспечения жильём и сфера ЖКХ. Каждый пункт взят в проработку. Некоторые из них могут решиться быстро. Другие потребуют время и, возможно, подключения к делу депутатов, представителей профильных ведомств, органов прокуратуры.

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