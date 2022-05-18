Диверсанты не прошли! В столице Заполярья сухопутные силы и морской отряд Росгвардии завершили совместные учения с «Атомфлотом»

На тренировке подразделения спецназа отработали действия по профилактике и противодействию преступлениям на объекте стратегического назначения. А сотрудники дивизиона катеров, в свою очередь, пресекли попытку проникновения судна-нарушителя в запретную зону акватории объекта.

По замыслу учений, неприятельское судно должно было незаметно проникнуть в охраняемые воды и высадить пловцов-диверсантов. Силами морского отряда периметр акватории был блокирован, а само судно в ходе непродолжительного преследования задержано. После поисков боевые пловцы Росгвардии обнаружили диверсантов и обезвредили их.

Завершающей частью учений стала стрельба из многоствольных реактивных гранатометов, во время которой личный состав дивизиона отточил навыки поражения подводных объектов.