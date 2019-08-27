Диверсионную группу во время учения уничтожили с помощью «Града» и «Гвоздики»

На Таймыре Северный флот провёл масштабное тактическое учение. По легенде, во время обороны промышленного объекта пришлось применить реактивную и ствольную артиллерию и стрелковое оружие.

На севере Красноярского края отгремели тактические учения Северного флота, Воздушно-десантных войск и частей Центрального военного округа. По легенде учения, в арктический район, где располагается важный промышленный объект, проникли несколько диверсионных групп. Разведчики морской пехоты и ВДВ обнаружили нарушителей, незамедлительно передали информацию в штаб. Дальнейшие действия были решительными и оперативными - против неприятеля применили реактивную систему залпового огня «Град» и самоходные гаубицы «Гвоздика».

С воздуха огневую поддержку оказали бомбардировщики и вертолёты, которые нанесли авиаудары по объектам, имитирующим боевую технику условного противника.

В тыл неприятеля были переброшены группы ВДВ, которые совместно с подразделениями МВД, МЧС и УФСИН пресекли действия преступной группировки.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев, высоко оценил слаженность действий между ведомствами.