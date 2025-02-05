Дивизия ракетных кораблей Северного флота отметила 73-ю годовщину со дня образования

Торжественный митинг по этому поводу состоялся в главной базе Северного флота – в Североморске.

История дивизии напрямую связана с историей создания в тяжёлые послевоенные годы 120-й бригады эскадренных миноносцев, в последующем переформированной в 120 бригаду ракетных кораблей.

В настоящее время это формирование остаётся самым крупным и мощным соединением Военно-морского флота России. В его составе – корабли дальней океанской зоны, новейшие фрегаты, на вооружении которых высокоточное ракетное оружие большой дальности, ракетные крейсеры, корабли с ядерными энергетическими установками, тяжёлый авианесущий крейсер.

На построении были объявлены Указы Президента РФ о награждении военнослужащих соединения государственными наградами. В их числе два Ордена Мужества, медали Ушакова и Жукова.