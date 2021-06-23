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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.06.21 19:30

Дизайн-код для столицы Заполярья разработают москвичи

В скором времени Мурманск может серьёзно преобразиться. Артемий Лебедев вместе с дизайнерами своей студии в очередной раз посетили Мурманск, чтобы представить губернатору новый дизайн-код города.

Студия Артемия Лебедева разработала дизайн-код для столицы Заполярья. Дизайнеры и архитекторы провели масштабное исследование, чтобы понять, какие именно перемены хотели бы увидеть мурманчане.

Для начала, предполагается реконструировать улицу Егорова, оборудовать парковочные карманы и пандусы. Кроме того, главный архитектор студии Лебедева Олег Стукалов сказал, что Мурманску очень не хватает набережной.

Олег Стукалов, главный архитектор студии Артемия Лебедева: «Город, по сути, морской, он расположен у залива, а при этом, не смотря на 10 километров его береговой линии залива, у нас есть только 200 метров набережных. При этом, у Семёновского озера есть набережная, а собственно у моря - практически ничего. При этом, когда мы идём к морскому вокзалу и там гуляем, мы видим, что люди тоже там любят проводить время.

Как отметил архитектор, проектирование набережной — это уже градостроительная задача, однако, студия готова помочь городу с её оформлением. Другая проблема, которую заметили дизайнеры – это заборы и ограды, которые редко вписываются в общий архитектурный стиль города, а местами просто не нужны. Губернатор Андрей Чибис оценил работу студии и высказал свои наблюдения относительно того, что стоило бы поменять в городе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я бы ещё попросил дать оценку, анализ и предложить решение не только по заборам. У нас определённое количество заборов, особенно в части промзоны, вдоль дороги, которая идёт на Кольский залив, идёт на мост, идёт через Кольский залив. К этому должны быть какие-то понятные требования, какие-то решения».

Глава региона заявил, что город будет жить и развиваться до тех пор, пока в нём живёт молодёжь, а потому обновлённый облик улиц должен привлечь в столицу Арктики больше молодых людей.

 

 

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