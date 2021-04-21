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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.04.21 19:30

Дизайн-студия Артемия Лебедева разработает дизайн-код специально для Мурманска

Крайнему Северу не хватает красок! Свинцовое небо и серые панельки провоцируют цветовой голод. Помочь раскрасить наш город может дизайн-студия Артемия Лебедева, которая разработает дизайн-код специально для Мурманска.

Артемий Лебедев посетил столицу Заполярья. Последний  раз эпатажный дизайнер приезжал в областной центр в феврале. Команда Лебедева встретилась со студентами-креативщиками из МАГУ, чтобы обсудить дизайн-код Мурманска. Это особый набор правил, определяющий внешний вид города. Планируется, что преображение центра начнётся с улиц Самойловой и капитана Егорова. По словам Артемия, проект не похож на предыдущие работы студии, и будет учитывать природные особенности Мурманска как столицы Арктики.

В работе над проектом примет участие и МАГУ, чей институт креативных индустрий располагает необходимыми специалистами. Для работы над дизайн-кодом будет собрана инициативная группа.

Татьяна Батова, старший преподаватель МАГУ: «Мы проводили исследование по колористике, по типографике и какие-то моменты в сервис-дизайне. Я думаю, что вот все эти моменты хотелось бы тоже передать людям для ознакомления».

Московские гости высказали несколько неожиданных и ярких идей. Например, на встрече обсуждалась возможность создания круглогодичных веранд на скандинавский манер. Такие приятные мелочи могут украсить наш город и сделают жизнь мурманчан немного уютнее.

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