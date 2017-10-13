Дизель-электрическую подводную лодку поднимут из пучин Мотовского залива Баренцева моря

Спасатели Северного флота приступили к плановому обследованию затонувших объектов в Мотовском заливе Баренцева моря. Специалисты планируют поднять со дна затопленную в этом месте подводную лодку. В работах задействованы водолазы и глубоководные беспилотные аппараты.

Дизель-электрическую подводную лодку самого массового в Советском Союзе 613 проекта в Мотовском заливе Баренцева моря военные затопили специально в конце 60-х годов прошлого века для того, чтобы отработать сложную для того времени операцию по подъёму затонувшей из-за ошибки управления субмарины. Экипаж подлодки трагически погиб, пытаясь исправиться ситуацию. Тогда впервые в истории флота специалисты достали корабль с 200 метровой глубины.

В дальнейшем «макет» использовали как стенд для отработки действий водолазов и экипажей автономных спасательных аппаратов. Новое обследование проводится с единственной целью - проверить состояние объекта, чтобы вынести решение: можно или нет транспортировать лодку на берег.

Напомним, спасательные формирования Северного флота ежегодно проводят учения. Причём военным удается совмещать глубоководные тренировки с исторически важными поисковыми работами. На протяжении последних лет моряки достали с борта затонувшего в Баренцевом море судна «Томас Дональдсон» несколько американских танков «Шерман», детали паровоза и другие артефакты времён Великой Отечественной войны.