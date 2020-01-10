ДК «Современник» подарил юным снежногорцам новогодний спектакль

Операция по похищению Нового года для пришельцев, высадившихся в Снежногорске, провалилась. Новогодний сказочный спектакль за время каникул работники Дворца культуры повторили для юных зрителей более семи раз.

Неуклюжие инопланетяне с планеты Орион чуть было не сорвали Новый год. Однако на спасение Деда Мороза и праздника бросились все сказочные герои. Благодаря слаженной работе 2020 год всё же наступил - это фабула праздничного представления, которое увидели юные зрители Снежногорска во Дворце культуры «Современник».

На сцене ДК артисты ведут себя уверено, но за кулисами они волнуются, как перед первым выходом - всё должно быть идеально - от костюмов до целостности всей постановки.

Наталья Ларионова, Светлана Иванова, Дарья Атаманюк, артисты Дворца культуры «Современник», г. Снежногорск: «Когда мы надеваем костюмы, то сразу же воплощаемся в образы персонажей постановки. На репетициях ходили с поролоном на головах, пробовали, чтобы как-то себя найти, понять, кто мы такие. А костюмы сразу помогают войти в образ».

Надев костюмы, можно на время стать ребёнком: вновь погрузиться в любимые сказки, переживая за каждого сказочного героя. В стенах Дворца культуры «Современник» Юлия Никитина трудится более 20 лет. Излюбленными для артистки стали сценические образы героев, которых сложно назвать добряками.

Юлия Никитина и Александр Соколов, артисты Дворца культуры «Современник», г. Снежногорск: «Отрицательные герои у нас тоже есть, с ними можно подурачится, но их можно сделать добрыми и смешными. А таких любят. Но мы же не совсем отрицательные, мы же помогли зверятам и Дед Морозу, чтобы его не украли».

Александра Соколова на сцену привела жена. Для работников культуры не в новинку в своих домочадцах открывать артистические способности. Говорят, совместная работа только укрепляет семейные узы.

Анастасия Королёва, артист Дворца культуры «Современник», г. Снежногорск: «В культуре случайных людей не бывает. В культуре - либо фанатики, либо проходимцы. У нас только фанатики, поэтому они живут на работе и приводят сюда своих детей, заряжают этим своих родителей, мужей и мы все трудимся и живем здесь».

Именно так, дружно и всей семьей работники Дворца отмечают все праздники - на сцене. В новом году обещают продолжать удивлять зрителей новыми интересными постановками и концертными программами. Уже в середине января состоится большой традиционный гала-концерт, объединяющий три города ЗАТО Александровск.