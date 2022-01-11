«Длинная светящаяся артерия» пробивается в Териберку

Попасть в привлекательную Териберку и соседний от неё посёлок Туманный довольно сложно в это время года. Всему виной непогода и сильный ветер, который заметает дорогу снегом, наглухо блокируя проезд автотранспорта.

Но попасть в поморское село можно, в его направлении отправляются организованные колонны, впереди которых идёт расчищающая снег спецтехника. Пробивают путь едва ли не ежедневно, информацию о времени и месте отправление таких караванов размещают на сайте предприятия «Мурманскавтодор». Так же узнать о закрытии дорог можно, позвонив в диспетчерскую службу данной организации.

Видео такой колоны в социальной сети «ВКонтакте» разместил один из её участников. Выглядит движение цепочки из транспортных средств впечатляюще, как длинная светящаяся артерия.