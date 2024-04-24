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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.04.24 19:30

Длинные маршруты, лютый холод: о самой северной пожарной части в России

Любой вызов, а пожарная часть в Никеле не исключение, начинается со звонка, который принимает диспетчер. Наталья Сидорова на этой службе не один десяток лет и её команды спасатели слушаются беспрекословно. От их быстродействия нередко зависят жизни.

Наталья Седова, старший диспетчер пожарной части №50, п.г.т. Никель: «Я уточняю адрес, какие-то нюансы уточняю, обязательно нужно имя и фамилию заявителя, его номер телефона. Для чего это делается? Когда мы получаем сообщения, некоторые начинают психовать, для чего их фамилия, номер телефона? Мы это делаем для того, что мы отправляем автомобили к месту пожара, а если нам нужно какая-то дополнительная информация, то мы можем перезвонить заявителю и узнать эту информацию более точно».

Зачастую, пожарных спасателей вызывают бдительные соседи, которые почувствовали запах гари, но на месте, оказывается, что тушить-то и нечего, потому что нет огня, а виновник всему – подгоревшая в духовке курица.

Будь то ложный или настоящий вызов спасатели собираются всего за минуту. Такой регламент. А вот ехать, до места ЧП порой приходится и 1,5 часа.  Ведь весь Печенгский округ, где более 17 населённых пунктов, обслуживают два пожарных отделения, одно из которых находится в Никеле.

Чтобы, как говорят сами пожарные, не приехать на «угольки», в отдаленных точках создают народные дружины. Добровольцев обучают азам пожаротушения, чтобы те помогли сохранить имущество до прибытия специалистов.

История пожарной части в Никеле началась ещё в военные годы. С недавних пор здесь организовали музейную комнату. Экспонаты уникальнейшие, например, части корабельного якоря, представленные на экспозиции, находчивые огнеборцы использовали для растаскивания брёвен. Такие устройства использовали ещё во время деревянной застройки посёлка.

Сергей Кыркелан, заместитель начальник Печенгского филиала ГПС МО ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»: «Всё, что связано с пожарной охраной, мы собираем в этой комнате. Экспонаты могут принести жители, по пожарным частям собирали, по разным организациям. Собираем потихонечку и наполняем комнату-музей».

Сейчас же самим спасателям ничего придумывать не нужно. Часть укомплектована по последним стандартам. Инструменты позволяют за считанные минуты вскрыть поврежденный в ДТП автомобиль и достать пострадавшего человека.

Михаил Иванов, начальник караула пожарной части №50, п.г.т. Никель: «И гидравлический инструмент для резки дверей есть, и механизированный инструмент».

В свободное время огнеборцы оттачивают профессиональные навыки.

Михаил Иванов, начальник караула пожарной части №50, п.г.т. Никель: «При заступлении на боевое дежурство я проверяю ребят на обмундирование, принимаю автомобили, ПТВ. Делаем проверку аппарата, заполняем документацию».

Артём Гумиров, командир отделения 50 пожарной части, п.г.т. Никель: «Проходим службу суточную. Всё идёт по строгому распорядку дня. Утром и до вечера занятия проходим, нормативы выполняем, вечером тоже распорядок дня - несём службу караульную».

В этом году пожарная охрана России отмечает свой 375-летний юбилей, а заполярные огнеборцы 105-летие.

У спасателей из Никеля, как и их коллег из других филиалов, профессиональные праздники принято отмечать без отрыва от службы.

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