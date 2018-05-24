Для 14-18-летних ребят созданы временные рабочие места

Почти полторы тысячи подростков эти летом смогут подзаработать и провести время с пользой. В свободное от учёбы время 1404 подростка смогут попробовать себя в роли курьеров, уборщиков территорий, подсобных рабочих, гардеробщиков или даже взять на себя обязанности служащего канцелярии – делопроизводителя.

Служба занятости населения Мурманской области заключила договоры с 43 организациями региона, которые согласились взять под свою опеку подрастающее поколение. Для ребят временная работа - в первую очередь возможность подзаработать, но наравне с этим все желающие получат ценный опыт работы в коллективе, научатся заполнять документы и на практике ознакомятся со своими правами и обязанностями. Ежегодно особое внимание службами занятости уделяется детям из малообеспеченных, многодетных, неполных семей и трудным подросткам.