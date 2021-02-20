Для борьбы с ковидом скоро поступит третья вакцина

118 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+49), Кандалакшском (+21) и Печенгском (+13) районах.

Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Заполярье перевалило за 46 тысяч. Это на несколько тысяч людей больше, чем живёт в Мончегорске.

Во всех регионах страны идёт вакцинация. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России открыто уже более 4 тысяч пунктов, где делают прививки от коронавируса. Он отметил, что сейчас в основном используют препарат «Спутник V», поступила в гражданский оборот и «ЭпиВакКорона». С середины марта появится возможность выбрать и «КовиВак» - третья вакцина, разработанная и зарегистрированная в России. Первая партия препарата составит 120 тысяч доз.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ: «Ещё раз напоминаю, что каждый регион должен быть полностью готов к приёмке, хранению и распределению препаратов, чтобы у тех, кто хочет сделать прививку, не возникало никаких сложностей».