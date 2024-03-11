Для британских рыбаков закрыли Баренцево море

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.

Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Как указано в пояснительной записке, денонсация соглашения «не вызовет серьёзных внешнеполитических и экономических последствий» для Москвы.

Издание «Daily Mail» ранее писало, что за один только 2023 год в Баренцевом море британские рыбаки выловили более 566 тысяч тонн трески.