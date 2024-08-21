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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.08.24 19:30

Для чего нужны ковры, или Тафтинг в мурманской квартире

В советские и постсоветские времена ковры часто использовали для утепления стен или полов. В современном мире ковры больше нужны для декора. Особенно ценятся те, что созданы руками.

В Мурманске есть мастер, которая сама делает художественные мягкие полотна.

Живя некоторое время назад в Санкт-Петербурге, Анастасия Черепнина, увлеклась и обучилась созданию ковров. И вот уже полтора года в Мурманске в своей квартире девушка занимается тафтингом. Чтобы было понятней, это ручная работа, когда для создания ковра используют специальный швейный пистолет – тафт, а в качестве ворса – акриловую и шерстяную пряжу.

Анастасия Черепнина, тафтер: «В самом начале я начала делать картины художников, которые мне нравятся. Потом, когда ты начинаешь заниматься чем-то творческим, то часто встречаешь интересных людей, они уже подают тебе идею. У меня есть много знакомых, которые калиграфисты, художники, бренд-одежды у меня один знакомый делает. И мы ему делали логотип. Это выглядит очень круто, потому что всё современное и точно эксклюзивное».

Ковры используют с древних времён и даже в современном мире они не теряют актуальность.

Анастасия признается, что изделия ручной работы у неё просят для разных целей. Кому-то нужно украсить квартиру, студию, кто-то приобретает ковёр в качестве подарка. Сейчас девушка как раз работает с большим полотном, эскизом которого стала картина известного художника.

Анастасия Черепнина, тафтер: «Ниток очень много уходит, не сосчитать. А времени - зависит от сложности картинки и размера. В среднем, если 90х80 обычно берут, то выходит дня три-четыре. А вот такой – на него у меня недели полторы уйдет. Я уже около недели им занимаюсь».

То, что мы видим в работе – изнанка. С обратной стороны полотна ворс, который мастер будет выравнивать, подрезать. А после нужно будет оформить заднюю часть подкладками, чтобы изделие было плотным и долговечным.

В мечтах у Анастасии сделать это увлечение настоящей профессией и открыть полноценную мастерскую с помощниками. Ведь в этом деле она раскрывается творчески, наслаждаясь процессом создания.

Анастасия Черепнина, тафтер: «Я какие-то новые стороны у себя открываю. Я когда делаю, то могу и помедитировать, как-то отключаюсь от всего, о чем-то задуматься. Либо сделать ковёр, который ты раньше не делал, и он тебя на что-то вдохновил и дал идею. И ты себя всё больше и больше раскрываешь».

Мы, посетив швейный уголок Анастасии, уверены в серьёзности её намерений и качестве работ. Ведь в каждый коврик она вкладывает частичку души.

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