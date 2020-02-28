Для «Детей-Ангелов Мурмана» устроили прекрасный праздник на «Чунга-Чанге»

Весёлые конкурсы, игры, загадки и сжигание чучела. На «Чунга-Чанге» продолжают праздновать масленичную неделю. В этот раз базу отдыха посетили участники Мурманской региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана». Ребята вместе с родителями весело провели время и отведали блинов.

Масленица - традиционный славянский праздник, который отмечает границу между зимой и весной. Проводят его обычно широко и ярко, почти по карнавальному: с песнями, плясками, гуляниями и различными забавами. Не осталась в стороне от общего праздничного духа и база отдыха «Чунга-Чанга». Для своих юных гостей сотрудники базы устроили праздничное веселье.

Марина Штепа, ведущая организации праздников базы отдыха «Чунга-Чанга»: «Наша организация праздников базы отдыха «Чунга-Чанга» старается проводить хотя бы раз в год такие мероприятия для особенных детей. Например, на Новый год у нас работает поместье Дедушки Мороза, мы также проводили благотворительные мероприятия. А вот сейчас Масленицу проводим».

В программе - традиционные масленичные развлечения. Ребята водили хороводы, показывали удаль в игре в вышибалы, мерялись силой в перетягивании каната, участвовали в различных конкурсах. Музыка и детский смех звучали на базе отдыха целый день.

Артур Аветисян, гость базы отдыха «Чунга-Чанга»: «Мне понравилось кидать мячики и ездить на ватрушке. Вот что мне понравилось. Этот праздник у меня замечательно прошёл. Хороший праздник».

София Абдуллаева, гость базы отдыха «Чунга-Чанга»: «Мне понравилось кататься на ватрушках и играть со своей сестрой. Понравился мне и сам праздник, потому что было весело».

Кульминация праздника - сожжение чучела. Раньше это действие имело глубокий смысл. Люди верили, что от силы костра будет зависеть и время прихода весны, надеялись на большой урожай и прощались с зимой. Сейчас, скорее всего, это развлечение и дань традициям прошлого.

Ирина Волохова, представитель Мурманской региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана»: «Очень круто всё прошло! Сейчас очень мало традиций соблюдается, а здесь с с хороводами для детей, как это хорошо, когда такие праздники проводят для детей. Поэтому это очень актуально. Особенно для наших детей».

После того, как чучело догорело, ребят и их родителей пригласили в кафе «Грабли», расположенное на территории базы отдыха «Чунга-Чанга». Там участников праздника ждал обед с традиционными на масленицу блинами и напитками. А чтобы за столом гости не скучали, ведущие базы отдыха устроили для юных мурманчан викторину на знание истории Масленицы.