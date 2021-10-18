Для детей коронавирус несёт минимальную угрозу, тяжёлые случаи заболевания встречаются крайне редко - Александр Лукашев

202 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+69), Кандалакшском районе (+42) и Мончегорске (+41).

Массовую детскую вакцинацию против коронавирусной инфекции в России можно рассматривать после того, как привьётся практически вся часть взрослого населения страны. Такое мнение выразил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев, сообщает ТАСС.

Лукашев также отметил, что для детей коронавирус несёт минимальную угрозу, а тяжелые случаи заболевания встречаются крайне редко.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков говорил о том, что спешить с массовой вакцинацией детей от коронавирусной инфекции не стоит, вводить её нужно не ранее чем через год.