Для детей, желающих профессионально заниматься спортом, в Мурманске создаются прекрасные условия

Недавно в спортивной школе олимпийского резерва № 13 провели большой ремонт, который решил оценить сити-менеджер областного центра.

Эта спортшкола основана в 1995 году. Её ученики становились неоднократными победителями и призерами соревнований различного уровня. По направлениям художественная гимнастика, греко-римская борьба и баскетбол здесь обучаются 435 юных спортсменов.

Олеся Пугач, директор Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13 г. Мурманска: «Наши спортсмены являются неоднократными призёрами первенств и чемпионатов не только Мурманской области, но и всероссийских соревнований. Играют в крупных баскетбольных клубах, таких как «ЦСКА Москва» и в других тоже».

Для достижения таких успехов необходим не только правильный учебный подход, но и современное оборудованное помещение. Именно такие обновления и проведены в 13-й спортшколе. Здесь отремонтированы раздевалки, тренерская и спортивный зал, установлены системы видеоконтроля и управления доступом, заменена вентиляция. Однако взгляд проверяющего сити-менеджера привлекла ещё и территория у здания.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «То место, на котором мы стоим, я считаю, что оно подходить под хорошую спортивную площадку, которая использовалась бы не только нашей спортивной школой. Чтобы она использовалась и мурманчанами, которые живут рядом. Для этого нам надо подготовить планировку и территории, посмотреть какие спортивные площадки со спортивными элементами могут сюда подойти».

Об этом мечтают и сами спортсмены. Они давно хотят, чтобы рядом с их школой появилось оборудованное место для занятий воркаутом. И хоть эти идеи совпадают, осуществить их получится не сразу. По словам Евгения Никоры, реализация развития этого проекта возможна только в 2021 году.