Для добрых дел не обязательно быть взрослым и влиятельным

Помощь ближнему учатся оказывать дошкольники детского сада в Полярном. Юных александровцев посвятили в волонтеры.

Добрая традиция полярнинского детского сада №1 – посвящение ребят в ряды добровольческого движения «Добрые сердца». Шефство над группами сада взяла организация «С.И.Л.А», в которой уже не первый год волонтерами трудятся школьники города.

Посвящение в волонтеры – важный праздник для малышей. Теперь наравне со взрослыми они могут помогать ближнему. Пусть их дела пока и незаметны, самое главное – это развитие в себе ответственности и доброты.