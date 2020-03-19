Для кого 19 марта – день рождения?

19 марта день рождения празднует человек, который не раз спасал этот мир. Известному голливудскому актеру Брюсу Уиллису исполнилось 65 лет.

А человеку, приехавшему спасти Мурманскую область, губернатору Андрею Чибису сегодня исполнился 41 год.

Андрей Владимирович Чибис родился 19 марта 1979 года в Чебоксарах. Будучи студентом, он женился на Евгении Романовой, которая сейчас считается первой леди Заполярья. Пройдя долгий профессиональный путь, Андрей Чибис в 2019 году приехал в Мурманскую область, чтобы вывести наш регион на новый современный уровень.