Для кого-то июнь - начало летних отпусков, а для кого-то - подготовка к отопительному сезону

Например, для управляющей компании «Севжилсервис».

Как гласит народная мудрость, «Готовь сани летом, а телегу зимой». Чтобы не попасть впросак управляющая компания «Севжилсервис» начинает готовиться к зимнему отопительному сезону в начале июня.

У руководителя организации Галины Сидоровой нет времени сидеть в кабинете, она всегда на ногах. Знает каждую деталь на складе и всегда контролирует рабочий процесс.

В период импортозамещения компания работает с российскими поставщиками материалов и китайскими аналогами. Как говорит начальник снабжения Татьяна Дроздова, детали из Поднебесной ничем не хуже других.

Комплектующие закуплены на несколько месяцев вперед. Здесь есть всё: от муфты до компрессоров для промывки труб.

У управляющей компании нет времени на раскачку, ведь обслуживают специалисты более 250 домов и уже составлен график промывок и опрессовок по всему фонду.

Галина Сидорова, генеральный директор УК «Севжилсервис»: «Мы закупили материал за четыре месяца. Естественно, как у крупной управляющей компании, у нас есть свой склад. На складе есть всё необходимое - это и краны, задвижки, фланцы, всё, что необходимо для ремонтных работ в этот период у нас приобретено».

А это бокс механизации. В летний сезон механики УК занимаются техническим обслуживанием автопарка, который зимой всегда в строю.