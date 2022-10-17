Для команды «Мурман» ноябрь будет жарким

А вот самой известной региональной команде по бенди только предстоит сыграть свой первый матч в сезоне. Напомним, «Мурман» выступает в суперлиге.

Путь к лидирующим позициям в Чемпионате России хоккеисты начнут в Нижнем Новгороде, где 6 ноября сыграют против «Старта». Потом «Мурман» 9 ноября выступит в Ульяновске против «Волги», 16 ноября – в Архангельске сразится с «Водником», 23 ноября – в Кирове – с «Родиной».

Первый домашний матч хоккеисты сыграют с кемеровским «Кузбассом», одним из сильнейших клубов суперлиги 26 ноября.

Всего же в чемпионате участвуют 14 команд. На первом этапе команды проведут двухкруговой турнир, который завершится в феврале будущего года.