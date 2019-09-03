Для любителей экстремальных покатушек открыли скейт-парк

Отточить трюки и элементы на скейтбордах и велосипедах теперь можно на центральной площади Мурманска Пять Углов. В самом сердце города для активной молодёжи установили современный скейт-парк.

Здесь и раньше была конструкция, которая пользовалась популярностью у экстремалов, но её решили обновить. Сейчас вместо неё расположили 6 современных элементов, среди которых рампа. Она отличается противоскользящим покрытием и материал, из которого она изготовлена, лучше поглощает звук, а это большой плюс для жителей из прилегающих домов. Любители прокатиться с ветерком могут до конца сентября посещать скейт-площадку.

«Новая площадка не всесезонная, - отметил Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Мы выставляем её только на летний период. На зимний период здесь будет детская горочка, а зимой зимние украшения, фигуры и горки, которые пользуются популярностью и спросом у горожан».