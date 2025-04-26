Для людей нет невозможного: нигерийский подросток-аутист создал самое большое в мире произведение искусства, а 88-летний испанец с удовольствием катается на скейтбордеМарина Табейкина: развод или разлад в семье, или Какую помощь можно получить от психолога
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.04.25 13:35

Для людей нет невозможного: нигерийский подросток-аутист создал самое большое в мире произведение искусства, а 88-летний испанец с удовольствием катается на скейтборде

Иорданка Нэнси Эль-Хинди говорит, что она первая женщина в арабском мире, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которая получила чёрный пояс 8-го дана по тхэквондо. Давайте посмотрим.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Ксения Зубкова.

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Нигерийский подросток-аутист создал самое большое в мире произведение искусства на холсте. Рекорд занесли в Книгу Гиннесса.

88-летний испанец, не обращая внимания на возраст, с удовольствием катается на скейтборде. Это увлечение помогает ему укреплять тело и вносит разнообразие в жизнь.

Иорданка Нэнси Эль-Хинди говорит, что она первая женщина в арабском мире, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которая получила чёрный пояс 8-го дана по тхэквондо. Давайте посмотрим.

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