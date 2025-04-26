Для людей нет невозможного: нигерийский подросток-аутист создал самое большое в мире произведение искусства, а 88-летний испанец с удовольствием катается на скейтборде

Иорданка Нэнси Эль-Хинди говорит, что она первая женщина в арабском мире, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которая получила чёрный пояс 8-го дана по тхэквондо. Давайте посмотрим.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Ксения Зубкова.

Учёные нашли самые веские доказательства внеземной жизни. С помощью телескопа Джеймса Уэбба они обнаружили в атмосфере экзопланеты газы, которые на Земле вырабатывают только живые организмы.

Учёные в США воспроизвели сложные схемы связей внутри мозга мыши. Участок размером с маковое зёрнышко однажды может помочь лучше понять такие человеческие заболевания, как болезнь Альцгеймера.

Новая бионическая рука, разработанная в Великобритании, не только быстрее и сильнее своих альтернатив, она также может двигаться отдельно от тела. А демонстрирует протезы известная блогерша, которая в детстве лишилась обеих рук.

Нигерийский подросток-аутист создал самое большое в мире произведение искусства на холсте. Рекорд занесли в Книгу Гиннесса.

88-летний испанец, не обращая внимания на возраст, с удовольствием катается на скейтборде. Это увлечение помогает ему укреплять тело и вносит разнообразие в жизнь.

Иорданка Нэнси Эль-Хинди говорит, что она первая женщина в арабском мире, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которая получила чёрный пояс 8-го дана по тхэквондо. Давайте посмотрим.

Аргентинские ветеринары спасли королевского пингвина. В прошлом году его нашли раненым со следами укусов собаки.

В Калифорнийском заливе рядом с мексиканским городком много лет живёт одинокий дельфин, которого уже считают ручным. Он охотно общается с людьми и позволяет себя гладить.

В Новой Зеландии маори спасают отдалённый остров от инвазивных животных. Это поможет защитить птиц и растения от гибели.

Набережная Виктории и Альфреда в Кейптауне не только достопримечательность, но и место, где человек встречается с дикой природой. Туда постоянно приплывают морские котики, появляются там и выдры. Трое смотрителей заботятся о безопасности людей, а также охраняют животных.

В Южной Африке возрождают паровой двигатель, и вместе с ним –железнодорожный туризм. Посетителей катают на паровозах ушедшей эпохи. И желающих немало. Давайте посмотрим.