Для людей с иммунитетом после прививки или болезни «дельта»-мутация не более опасна, чем другие

263 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+134), Североморске (+20) и Мончегорске (+19).

Рост заболеваемости некоторые эксперты связывают с мутациями коронавируса. В России выявлен бразильский штамм «гамма». Как и индийская разновидность «дельта», он считается более заразным. Об этом в четверг, 22 июля, сообщили «Интерфаксу» в научном центре «Вектор».

Ранее молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Сергей Харитонов заявил, что «дельта»-штамм очень активно распространяется среди групп риска. При этом он подчеркнул, что для людей с иммунитетом после прививки или болезни эта мутация не более опасна, чем другие.

11 июля доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов рассказал, что векторные вакцины (на основе безопасного вируса) и вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты, в том числе и российский препарат «Спутник V», защищают от индийского варианта коронавируса «Дельта».