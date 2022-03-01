Для людей, желающих найти работу в Арктических регионах, запустили специальный сайт, который быстро набирает популярность

На сайте ежедневно размещаются актуальные вакансии от работодателей всех регионов Арктической зоны России. На новом ресурсе можно найти полезную информацию о льготах для работников и предпринимателей, практиках и стажировках для студентов и молодых специалистов в крупнейших компаниях, работающих на Севере.

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