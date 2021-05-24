Торжественный молебен и колокольный звон - в Мурманске на площади Первоучителей встретили день славянской письменности и культуры, традиционно его отмечают 24 мая – День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Для молодого поколения День славянской письменности и культуры имеет большое значение, служит напоминанием о ценности русского языка, воспитывает патриотизм. Ежегодно его отмечают на площади Первоучителей, перед памятником Кириллу и Мефодию.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Пусть в разные периоды истории этот праздник уходил в забвение, потом возрождался, но мы сегодня говорим о том, что в Мурманской области этот праздник празднуется полномасштабно – во всех муниципалитетах».

Яркие костюмы и декорации, сделанные школьниками, придали празднику по-настоящему историческую окраску, а портреты великих писателей и поэтов напомнили, кто стоял у истоков русской литературы.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска «Азбука и славянская письменность являются инструментом общения, развития культуры, человеческого взаимодействия, то есть – это очень серьезный инструмент».

На площади состоялось награждение победителей областного конкурса творческих работ школьников «VideoСЛОВО», ребята создавали собственные фильмы о творчестве русских писателей.

Завершился праздник возложением цветов к памятнику братьям Кириллу и Мефодию – хранителям славянской письменности.