Для молодых матросов День моряка-надводника оказался со вкусом моря

День моряка-надводника принято отмечать 30 октября, а в преддверии праздника экипаж крейсера «Пётр Великий» завершил выполнение боевой подготовки в Баренцевом море.

Экипаж отработал взаимодействие с атомными подводными лодками, авиацией армии ВВС и ПВО Северного флота, также команда корабля выполнила зачётные стрельбы из различных видов оружия.

Для моряков, которые впервые вышли в море, провели обряд посвящения в моряки–надводники. Матросам необходимо было выпить плафон морской воды, после чего ребятам выдали свидетельство о первом выходе в Баренцево море.

В скором времени команду крейсера ждёт подведение итогов летнего обучения и подготовка к новому учебному году, который начнётся в декабре.