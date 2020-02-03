Для молодых северян в институте устроили День открытых дверей

День открытых дверей Института креативных индустрий и предпринимательства провели в Мурманском арктическом государственном университете. Необычный формат мероприятия интересен и полезен не только студентам вуза.

День открытых дверей в классическом понимании - устаревший вариант. Современную молодёжь нужно уметь заинтересовать. В МАГУ давно усвоили этот урок, и каждый год придумывают необычные творческие нововведения перед тем, как пригласить к себе будущих абитуриентов.

Татьяна Ашутова, директор Института креативных индустрий и предпринимательства МАГУ: «Мы каждый год пытаемся, ищем новые форматы и формы взаимодействия с нашей молодёжью и позиционируем себя, как точка притяжения нашей молодёжи. Нам бы хотелось этой точкой притяжения оставаться и быть. Для этого у нас и проект есть стратегический «Креативный город - территория развития», где проводятся самые различные мероприятия творческой направленности».

В этом году День открытых дверей организовали в формате арт-сессии. Это позволит молодым людям и их родителям познакомиться с деятельностью Института креативных индустрий и предпринимательства МАГУ.

Роман Дурягин, заместитель губернатора Мурманской области: «Ребята, которые учатся на этом направлении, придумали уже много интересных проектов, которые реализуются, в том числе и в Мурманской области и будут в будущем реализовываться. Есть один проект, который даже получил поддержку на федеральном уровне – это благоустройство набережных в Коле».

Участникам встречи прочитали лекцию об обучении в МАГУ, объяснили перспективы профессионального роста в сфере фриланса и креативных индустрий, а также познакомили с преподавателями института. Далее все отправились заниматься по интересующим их направлениям. Одни на мастер-классы и тематические игры, другие - поучаствовали в арктическом квесте.

День открытых дверей Института креативных индустрий и предпринимательства МАГУ – мероприятие ежегодное. В нём могут принимать участие не только студенты, но и абитуриенты, а также заинтересованные люди.