Для мурманчан отремонтировали ещё две квартиры

В Мурманске продолжается работа по обеспечению жителей города благоустроенным жильём. Городская администрация строит социальное жильё, приобретает квартиры на вторичном рынке, ремонтирует пустующие муниципальные помещения и переводит нежилые площади в категорию жилфонда. Сегодня городская комиссия приняла ещё две отремонтированные квартиры в доме на улице Карла Маркса.

Две квартиры на последнем этаже девятиэтажки, расположенной на улице Карла Маркса всё ещё пахнут шпатлёвкой и обойным клеем. Запах ремонта выветриться ещё не успел - помещения только сдали в жилфонд города. Раньше здесь располагались коммерческие площади, но капитальной реконструкции они не потребовали: коммерсанты за муниципальной собственностью зачастую следят лучше, чем обычные граждане.

- Электрические сети в полном объёме были заменены. Приведены в состояние, позволяющее эксплуатировать, как жилые помещения, - поясняет Наталья Левченко, директор Мурманского муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства». - Сантехнические работы проводились. Естественно, отделочные. Окна не менялись, они, как были, так и остались. Лоджии не мы делали, это от прошлых хозяев осталось. Обновленные квартиры будут использовать для расселения людей из аварийного жилья, тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий или же как маневренный фонд. За шесть лет работы программы были отремонтированы более 400 квартир разной площади.

- Если говорить об уходящем годе, то 59 квартир у нас уже сданы, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Ещё 7 квартир находятся в ремонте. По сути, мы около 70 квартир вернём в жилой фонд. Если переводить это, так скажем, на строительство, то это два подъезда 9-этажного дома. Поэтому, я считаю, что это очень хорошо.

Необходимость в Мурманске в таких квартирах растёт. В них будут переселять и горожан, лишившихся жилья в результате чрезвычайных происшествий. Например, пожаров.