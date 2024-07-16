Для мурманчан в возрасте 50+ продолжает работать клуб «Старшие»

Его участники регулярно посещают культурные и оздоровительные мероприятия. В этот раз со старшим поколением делились секретами поддержания памяти.

Клуб «Старшие» на базе Мурманской областной научной библиотеки работает уже два года. За это время количество его участников только прибавляется и это неудивительно. Ведь здесь для пожилых людей бесплатно организуют, по большей части, культурные мероприятия.

Валентина Михайлова, пенсионерка, участница клуба «Старшие»: «Здесь очень всё насыщенно, интересно. Литературные встречи, чаепития у нас бывают, посиделки. Мы и танцуем, и поём здесь тоже».

Такой уровень жизни сильно зависит от самочувствия. Ухудшение памяти – распространенный среди старшего поколения недуг, поэтому в рамках недели сохранения здоровья головного мозга специалисты Центра профилактики когнитивных расстройств провели для участников клуба тренинг по профилактике деменции.

Мария Качерская, специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ГОАУЗ «МОЦСВМП»: «Сегодня мы им дадим общую информацию о первых признаках деменции, о том, куда можно обратиться с данным состоянием. Дадим ряд упражнений, вместе проработаем».

Пенсионеры разбирали методики поддержания логики и мышления, выполняли пальчиковые гимнастики. Упражнения на мелкую моторику помогают восстанавливать и поддерживать работу центральной нервной системы. Такой же эффект дают и творческие занятия: лепка, рукоделие, собирание пазлов и рисование.

Центр профилактики когнитивных расстройств регулярно организует лекции на тему здоровья старшего поколения и занятия нейрогимнастикой. С пенсионерами работают волонтёры, прошедшие специальную медицинскую подготовку и врачи.