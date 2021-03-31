Для Мурманска начнут разрабатывать уникальный дизайн-код, который поможет преобразить город до неузнаваемости

Трансформация начнётся с исторической улицы Егорова. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава региона.

Огромные рекламные баннеры, яркие вывески, дизайнерский мусор уже давно мозолят глаза мурманчанам. Из-за рекламной анархии люди перестали замечать уникальный исторический облик города. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона Андрей Чибис рассказал, что в этом году созданию современной городской среды и благоустройству Мурманска будет уделено ещё больше внимания. Для областного центра разработают особый дизайн-код – документ позволит выработать единые решения покраски фасадов и избавить улицы города от «визуального мусора».

Но восхищаться новыми фасадами и ухоженными улицами не хочется, когда весь асфальт усеян ямами. Поэтому в этом году на благоустройство дворовых территорий дополнительно будет направлено 444 миллиона рублей, отметил глава региона.