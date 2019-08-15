Для мурманских «моржей» построят новый домик на берегу озера

Хорошая новость для любителей плавания в холодной воде. На берегу Семёновского озера планируется строительство нового домика «моржей». Его дизайн-проект уже готов, но окончательное решение остаётся за жителями Мурманска.

Эта зона благоустройства включена в перечень объектов народного голосования. Всего вниманию горожан будут представлены 26 объектов, расположенных во всех микрорайонах столицы Заполярья, среди них два общегородских объекта: кинотеатр «Родина» и проект сквера на площади Пять Углов.

Горожане могут в единый день голосования 8 сентября высказать своё мнение по проектам благоустройства конкретной зоны отдыха.

«На берегу озера будут у нас скамеечки с подогревом, домик для переодевания, спортивная площадка, уличные тренажёры, - раскрывает некоторые элементы проекта Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». – Здесь мурманчане смогут прекрасно отдохнуть и заняться любимыми видами спорта».