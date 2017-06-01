Для мурманских школьников началась трудовая четверть

В мурманской школе № 5 у ребят появилась возможность потрудиться и подзаработать во время четвёртой четверти.

Настала пора летних каникул. У особо трудолюбивых школьников Мурманска появилась отличная возможность подзаработать к предстоящим отпускам и с пользой провести время. Социальные и образовательные учреждения города помогают подросткам от 14 до 18 лет найти себе занятие на предстоящее лето. Для них специально создаются временные рабочие места, на которых ребят оформят по трудовому договору, а так же откроют трудовую книжку. В школе № 5, например, сегодня трудятся 6 учеников из восьмых классов. Однако, желающих провести каникулы с пользой становится больше с каждым днём.

- Трудоустроенные школьники приходят к определённому времени на работу, они работают строго по требованиям законодательства, они знают, сколько они получат денег за свой труд, - рассказывает Ирина Ускова, директор школы № 5. – Ребята подписывают бумаги о правилах поведения, внутреннего распорядка, они получают средства индивидуальной защиты. У них всё, как у настоящего работника школы.

Так как ребята ещё несовершеннолетние, то трудятся они не больше одного часа 5 дней в неделю. Мальчики разбирают мебель для ремонта и покраски, выполняют физическую работу, но и девчонки не остаются в стороне: моют диваны, парты, стулья, отчищают мебель.

- Я уезжаю только в июле, поэтому решила поработать, чтобы дома не сидеть, не скучать, - рассказывает Юлия Белая, ученица школы № 5, - чтобы заработать немного денег.

Анну Афанасьеву, ученицу школы № 5, подтолкнуло к тому, чтобы пойти на работу то, что в июне у неё стало много свободного времени, поэтому она решила заниматься полезным делом.

В пятой школе трудовой лагерь будет работать только в июне. А два оставшихся месяца подобная возможность появится у ребят из других школ.