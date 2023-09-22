Для мурманских троллейбусов создадут аудиогид

Запустят проект уже в октябре. Слушать его можно со своего смартфона, записи будут доступны на сайте туристической платформы izi.TRAVEL, а также в сообществе «ВКонтакте» и «Телеграм-канале» проекта.

Аудиогид будет состоять из четырёх частей, каждая из которых имеет свою центральную тему. Например, маршрут №4 будет посвящён архитектуре, монументальному искусству и урбанистике; № 6 — живописи, театру и кино; №10 — музыке, а пассажиры троллейбуса №3 услышат личные истории мурманчан о городе.

Авторы проекта – местная креативная команда. Они хотят показать Мурманск с новой стороны, через призму разных видов искусства. Запуск аудиогида будут сопровождать ряд культурных событий: создание мурала, проведение экскурсий, выставки и театральной постановки.