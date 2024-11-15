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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.11.24 19:30

Для мурманской молодёжи осень – это не только начало учёбы, но и конкурсов

Себя показать и других посмотреть, а в процессе выиграть титул и главный приз.

«Студент года» – одно из самых ярких молодежных мероприятий города. Сегодня здесь собрались 80 активных студентов колледжей и университетов города Мурманска, чтобы побороться за звание самого лучшего студента. Популярный мурманский конкурс традиционно стартует осенью. В течение учебного года молодёжи предстоит пройти множество испытаний. В числе организаторов и составителей программы проекта выступили и призёры прошлых лет.

Лилия Шамхалова, руководитель городского конкурса «Студент года»: «Ребята будут проходить задания, которые помогут выявить их лидерские качества. Также на третьем этапе конкурса ребятам предстоит создать арт-объект из вторсырья. Также участники будут защищать свою социально значимую акцию, которую они проводят на базе своего учебного заведения».

Испытания составлены так, чтобы раскрыть способности ребят с разных сторон. Ведь «Студент года» – это человек, отличающийся не только успехами в учёбе.

Егор Банишевский, директор Муниципального автономного учреждения «Объединение молодёжных центров»: «Сейчас студент Мурманска, безусловно, - это открытый, интересный, загруженный, в том числе учёбой и различными задачами молодой человек. Многие из них работают, но, тем не менее, они с горящим северным сердцем».

Наши воспитанники вузов и ссузов, конечно, загруженные и вместе с тем целеустремленные. Например, Даниил участвует в проекте «Студенческая среда», где соревнуются студенческие советы города, однако, молодой человек пришёл испытать свои силы и в этом конкурсе.

Даниил Ищенко, студент 3 курса Северо-Западного института филиала Московского гуманитарно-экономического Университета, участник городского конкурса «Студент года-2025»: «Естественно, студент года должен успевать всё! Мне кажется, что это испытание и устроено для того, чтобы посмотреть, сможет ли студент выдержать все испытания».

Всего Даниилу предстоит конкурировать с 19 представителями высших учебных заведений города. А вот среди студентов колледжей борьба будет действительно не шуточная, ведь в этом году претендентов 60.

Денис Синев, студент 1 курса Мурманского индустриального колледжа, участник городского конкурса «Студент года-2025»: «Я считаю, что я смогу пробиться. Конкуренция, да, сильная очень. Но рядом мои друзья со студенческого совета. Есть поддержка от нашего колледжа, от друзей, от родителей».

Напомним, что три победителя и четыре призёра будут определены в мае 2025 года. Вместе с титулом на протяжении следующего учебного года ребята будут получать именные стипендии главы города Мурманска.

Андрей Шишко, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Это прекрасное мероприятие, прекрасная задумка, которая с годами становится всё лучше и лучше. И мы видим на примере выступления ребят, их конкурсов, творческих заданий, какая у нас замечательная молодёжь».

Несмотря на то, что «Студент года-2025» официально стартовал, открытие конкурса стало скорее праздником для молодёжи. Конкурсанты пришли с родными и близкими, а на сцене выступали музыкальные и танцевальные коллективы. 

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