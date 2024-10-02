Для нового горнолыжного сезона «Норвежская выставка» предлагает новую брендовую одежду

Названа дата открытия горнолыжного сезона в Хибинах. В какой одежде встретить это событие, узнаем в нашем сюжете.

В начале ноября в Заполярье планируют открыть горнолыжный сезон. А это значит, что пора подготовить снаряжение и практичную одежду. Очень кстати в Апатитах и Кандалакше начала работу «Норвежская выставка». Организатору которой - Санкт-Петербургской компании «Орсо Групп» удалось выкупить остаток товара у закрывшихся брендовых магазинов. Заманчивые для покупателей цены удаётся сохранить за счёт объёмов продаж.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Многие европейские компании покинули российский рынок и весь остаток ассортимента у них завис в России. Вывезти его из страны невозможно, товарооборот между странами закрыт, хранить на складах очень дорого, утилизировать вообще бессмысленно. Единственный выход - продать его хоть за какие-нибудь деньги, поэтому здесь, на таких выставках, можно приобрести этот остаток со скидками до 70 процентов».

На выставке представлено свыше 200 моделей верхней одежды: штормовки, кожаные куртки, пуховики, «Аляски», дубленки, парки, скандинавская норка и большой выбор мембранной одежды. Широкий модельный ряд, цвета и размеры до 72-го позволяют подобрать обновку на любой вкус.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Особой популярностью на выставке пользуются легендарные норвежские «Аляски», которые раннее были недоступны для многих из-за их высокой цены. В магазинах, а это не секрет, они стоили от восьмидесяти тысяч, а сейчас здесь - на выставке представлены за 29900 рублей. За что из любят? За счёт встроенной системы климат-контроля в них комфортно и в минус пять, и в минус 45 - вам в помещении нежарко, а на улице - нехолодно за счёт мембраны конфиденс. Они не промокают, не продуваются ветром и подходят для любых климатических условий».

Только пять дней - со 2 по 6 октября включительно - с 10 до 20 часов, норвежская верхняя одежда со скидками до 70% будет представлена сразу в двух городах нашего региона: в Кандалакше в гостинице «Беломорье» на Первомайской улице, 31 (1-й этаж бывшего магазина «АЛВЕР»), в Апатитах на улице Бредова, 26а (ориентир - бывший магазин «DNS»).

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