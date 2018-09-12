Для нуждающихся мурманчан готовят благоустроенное жильё

Нуждающихся мурманчан продолжают обеспечивать благоустроенным жильём. Горсовет уделяет этому направлению большое внимание, поэтому сегодня в доме № 22 по улице Профсоюзов была сдана ещё одна отремонтированная квартира, в которую уже совсем скоро сможет заселиться очередная семья.

Подобные объекты предоставляются тем, кому по тем или иным причинам крайне необходим маневренный фонд. В эту категорию попадают жильцы аварийного и представляющего опасность жилья, лишившиеся жилплощади в результате чрезвычайных ситуаций и прочих несчастных случаев.

В квартире в доме на улице Профсоюзов были заменены полы, окна и двери, отремонтированы инженерные сети, установлена новая сантехника и выполнены отделочные работы. В этом году муниципалитет планирует ремонт 87 жилых помещений, на данный момент из них уже сданы 44. Всего же за последние несколько лет в региональном центре привели в порядок 430 жилых объектов разной площади.

- Долго такие квартиры у нас не простаивают. Порядка 107 семей у нас сейчас остро нуждаются в жилье из маневренного фонда, - отмечает Александр Стародуб, председатель комитета имущественных отношений города Мурманска. - Это граждане, которые проживают в ветхом аварийном жилищном фонде, у которых сроки расселения по муниципальной программе пока ещё не наступили, но, вследствие объективных обстоятельств, проживание в тех домах, которые ветхие и аварийные, сейчас затруднено.