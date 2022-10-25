Для обеспечения круглогодичной безопасной навигации по трассе Северного морского пути в ближайшие годы на орбите создадут мощную спутниковую группировку

План развития Севморпути до 2035 года включает в себя более 150 мероприятий. Среди них – расширение и модернизация ледокольного флота, обновление портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности и навигации судов, а также создание арктической спутниковой группировки.

К 2024 году, сообщает Минвостокразвития, на орбиту должно быть выведено два космических аппарата «Арктика-М», которые будут предоставлять данные о гидрометеорологической обстановке в высоких широтах, и три космических аппарата радиолокационного наблюдения. К 2026 году – четыре спутника для предоставления широкополосного доступа к сети «Интернет» в российской Арктической зоне.

Задачи по мониторингу ледяного покрова и гидрометеорологической обстановки, в том числе в Арктическом регионе, возложены на Росгидромет.

Для информационного сопровождения плавания по Северному морскому пути существует система «Север», а также государственная система космического мониторинга со спутниковыми центрами, в которых принимаются и обрабатываются данные с метеоспутников.