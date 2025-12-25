Для официальной регистрации брачного союза многие молодожёны Мурманска выбрали красивую дату года – 25.12.2025

Весь день мурманские певцы, музыканты и артисты дарили молодым праздничное настроение.

В этом году мурманский отдел ЗАГСа предлагал парам заключить брак в знаковые даты: 25 мая, 6 июня и 8 июля, в День семьи, любви и верности. В эти дни молодоженов торжественно встречали не только сотрудники, но и творческие коллективы.

